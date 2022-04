Frosinone – Scuola e strada al Casaleno, Andrea Turriziani: “Un progetto che vale doppio”

“Quello della nuova scuola al Casaleno e della strada per i tifosi ospiti del Frosinone è un progetto che vale doppio: la Provincia di Frosinone, guidata dal presidente Antonio Pompeo, mette a segno un eccezionale risultato che per la città si traduce in due opere strategiche e destinate a cambiare il volto di quella zona. Non solo una scuola moderna e all’avanguardia ma anche una strada che la città attendeva da anni e che ora renderà l’accesso allo stadio più sicura. Un obiettivo importante e ambizioso che la buona amministrazione del presidente Pompeo centra appieno, dimostrando che il lavoro, l’impegno e la tenacia portano risultati evidenti che sono sotto gli occhi di tutti. Il capoluogo stacca un altro biglietto per il futuro”.

Questa la dichiarazione di Andrea Turriziani.

COMUNICATO STAMPA

