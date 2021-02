Frosinone, scuola de Matthaeis: nuovi servizi e lavori per gli studenti

L’amministrazione Ottaviani sta proseguendo nell’attuazione del programma di manutenzione ordinaria e straordinaria su tutti i plessi scolastici del territorio. Attualmente, gli operai, supervisionati dall’assessorato ai lavori pubblici e manutenzioni, coordinato da Fabio Tagliaferri, sono al lavoro presso la scuola primaria “De Matthaeis”. Nei giorni scorsi, nell’ambito dell’adeguamento e della riqualificazione dell’ingresso principale (che, a causa della invasività delle radici degli alberi presenti, presentava percorsi disconnessi), i tecnici hanno posato una nuova pavimentazione colorata, che ha preso il posto del vecchio manto in asfalto, mentre sono in esecuzione i lavori di realizzazione di un campo da pallacanestro, in cemento colorato, sempre a servizio dell’istituto. “Le risorse finanziarie che l’amministrazione Ottaviani riesce a reperire dagli oneri concessori vengono reimpiegate, prioritariamente, per la manutenzione dei plessi pubblici, con un’attenzione particolare per le scuole – ha dichiarato Fabio Tagliaferri – All’interno del medesimo istituto, contiamo anche, prossimamente, di procedere alla sistemazione dell’intero giardino esterno, inserendo il tutto all’interno di un programma più ampio di lavori per la sistemazione del patrimonio comunale”.

