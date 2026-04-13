FROSINONE, SCUOLA “ALDO MORO”: TETTO NUOVO IN TEMPI RECORD CON TECNOLOGIA GREEN

Sono stati completati i lavori di rifacimento di circa 600 metri quadrati della copertura del plesso scolastico del primo Comprensivo “Aldo Moro”, un intervento atteso da anni che mette definitivamente fine alle criticità legate alle infiltrazioni.

L’Amministrazione comunale ha scelto di superare i metodi tradizionali, adottando una soluzione innovativa e sostenibile: al posto della classica guaina bituminosa, soggetta a deterioramento e a frequenti manutenzioni, è stata installata una copertura in pannelli metallici multistrato coibentati. Una tecnologia che garantisce maggiore durabilità, elevata resistenza agli agenti atmosferici e un significativo miglioramento dell’isolamento termico, con effetti positivi anche in termini di efficientamento energetico e riduzione dei consumi.

La ditta incaricata, inoltre, ha concluso l’intervento in anticipo rispetto al cronoprogramma. Come richiesto espressamente dall’Amministrazione comunale, è stato ridotto l’impatto sulle attività scolastiche, al fine di restituire rapidamente alla comunità un edificio pienamente funzionale, più sicuro e moderno.

“L’intervento su 600 metri quadrati del tetto della scuola ‘Aldo Moro’ – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli – va nella direzione di migliorare concretamente la qualità degli spazi vissuti ogni giorno da studenti e personale scolastico. Per anni questa scuola ha convissuto con un problema che, soprattutto nei giorni di pioggia, incideva sulla serenità della vita quotidiana: oggi possiamo dire di averlo superato. L’organizzazione del cantiere, coordinata con le esigenze della scuola, ha consentito di lavorare in modo efficiente e di chiudere l’intervento in anticipo, limitando ogni interferenza con le attività didattiche. È questo il metodo che stiamo portando avanti: cantieri che vengono avviati e portati a compimento nei tempi necessari. Ogni intervento sulle scuole, del resto, è un investimento concreto sulla qualità della vita quotidiana e sulla fiducia delle famiglie”.

“Dal punto di vista tecnico abbiamo puntato su una soluzione che garantisse prestazioni elevate e continuità nel tempo – ha dichiarato l’Assessore ai Lavori Pubblici Angelo Retrosi – I pannelli metallici multistrato coibentati assicurano una maggiore tenuta all’acqua, una resistenza superiore agli sbalzi termici e una sensibile riduzione degli interventi manutentivi futuri. Si tratta di una soluzione che l’Amministrazione intende progressivamente estendere anche ad altri immobili comunali”.