Frosinone, sconfitta per serie C e U20. Grande vittoria per l’U16

Serie C, Frosinone Pallanuoto – Roma 2020 8-15 (2-3, 1-5, 2-3, 3-4)

Arriva una sconfitta alla prima in casa per il Frosinone Pallanuoto nel campionato di serie C. Dopo la bella vittoria all’esordio contro i Castelli Romani, i ragazzi di coach Fabrizio Spinelli sbattono contro la ben preparata Roma 2020. I romani – sicuramente tra le squadre accreditate alla promozione – partono bene e controllano poi l’andamento del match fino alla fine. Tanti gli errori da parte dei gialloblù, poco attenti nella fase di attacco, che ha esposto poi la difesa a subire delle ripartenze. Il finale è un 8-15 che lascia ancora molto spazio ai miglioramenti di tutta la giovane rosa dei ciociari.

Le parole dell’allenatore Fabrizio Spinelli: «Usciamo meritatamente battuti da questa gara, ma con un passivo esagerato. Purtroppo nel secondo tempo ci siamo intestarditi con azioni individuali e alcune fischiate del direttore di gara in fase di trasferimento ci hanno tagliato le gambe. Dispiace molto anche perché avevamo preparato bene l’incontro, con una difesa a zona che è stata a mio avviso penalizzata eccessivamente, subendo il doppio delle espulsioni date agli avversari. Rimaniamo sereni: il campionato è appena iniziato, anche se la Roma 2020 sembra essere nettamente favorita per la vittoria finale».

Frosinone Pallanuoto: Fiorini R., Fiorini L., Marzocchi 1, Pisa L. 1, Pisa R., Sapio, Caracuzzi 3, Ceccarelli 1, Ricci 1, Prosseda 1, Mastracci, Manteforte, Magliocco. TPV: Fabrizio Spinelli.

U20, Nautilus – Frosinone Pallanuoto 11-8 (3-2, 2-3, 2-3, 4-0)

Brutta sconfitta per il Frosinone Pallanuoto nel campionato U20. Al netto di diverse problematiche, la prestazione offerta dai ciociari è in ogni caso insufficiente e permette la vittoria per 11-8 dei padroni di casa del Nautilus. Match equilibrato per buona parte della gara, con i gialloblù avanti 7-8 a fine terzo tempo. Poi nell’ultimo quarto il parziale di 4-0 che regala i 3 punti alla squadra in calottina bianca.

Il commento di coach Fabrizio Spinelli: «Purtroppo con questa categoria non riusciamo proprio a ingranare. Ogni settimana abbiamo qualche defezione o una problematica diversa. In più oggi abbiamo patito durante la gara anche dell’infortunio del capitano Simone Ceccarelli e l’espulsione di Quadrini, che ci hanno tolto due pedine importanti e ci hanno portato a perdere una partita alla nostra portata».

Frosinone Pallanuoto: Saltarelli, Quadrini, Maura, Frasca, Ricci, Ceccarelli 1, – , Valente, Nichilò 2, Fiorini 5, – , – , Masi. TPV: Fabrizio Spinelli.

U16, Frosinone Pallanuoto -Antares Latina 13-11 (3-4, 2-5, 4-1, 4-1)

Spettacolare ed emozionante vittoria per il Frosinone Pallanuoto nel campionato U16. Allo Stadio del Nuoto di Frosinone, i gialloblù di Federico Ceccarelli erano chiamati al riscatto dopo la brutta prestazione e la sconfitta contro il Manianpama. Di fronte l’avversario peggiore: l’Antares Latina, primo in classifica nel girone E, squadra interessante, ben allenata e con alcuni giocatori di buon livello. Sotto 5-9 a fine del secondo tempo, i ciociari hanno ribaltato la partita con uno spettacolare 8-2 di parziale nella seconda parte di gara. Il finale è un 13-11 che riporta entusiasmo in un gruppo che può e deve fare molto di più di quanto dimostrato finora.

Il commento dell’allenatore Federico Ceccarelli: «Sono davvero soddisfatto della prestazione dei ragazzi. Finalmente, dopo qualche mese di altalena, mi hanno dimostrato quello che io penso di loro da settembre. Siamo una buona squadra, con qualche individualità interessante e un gioco propositivo. Oggi si è visto questo, ma anche un grande carattere: tante squadre sotto di quattro gol avrebbero mollato, noi non lo abbiamo fatto».

Frosinone Pallanuoto: Garavelli, Cecconi, Cristofanilli, Caciolo, Vallecorsa 1, Iannoni 1, Nicolia 6, Grimaldi, Altobelli 3, Bravo 2, Maura, Di Pofi, Riggi. TPV: Federico Ceccarelli.

