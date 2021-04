Frosinone, scappa dal Pronto Soccorso e si barrica in un magazzino dell’ospedale

Attimi di agitazione nella tarda serata di ieri, presso l’ Ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone, dove un uomo di nazionalità rumena, aveva intenzionalmente lasciato il Pronto Soccorso, per poi intrufolarsi in uno dei locali adibiti a magazzino della struttura sanitaria di Via Fabi, locale in cui aveva avuto accesso tramite una botola del controsoffitto. Una volta dentro, però, l’ uomo non è riuscito più ad uscire, ed è stato necessario l’ intervento di carabinieri e vigili del fuoco, che hanno scassinato la porta e sottoposto l’ uomo ad un trattamento sanitario obbligatorio.

