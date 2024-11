Frosinone Scalo, arrestato un 18 enne

Proseguono le attività di contrasto dell’Arma allo spaccio di stupefacenti nel comune capoluogo: lunedì pomeriggio i Carabinieri della Stazione di Frosinone Scalo, hanno tratto in arresto un 18 enne cittadino albanese, trovato in possesso di 84 grammi di hashish, 8 grammi di cocaina e 17,70 grammi di crack.

I militari, mentre effettuavano un servizio di osservazione, finalizzato alla repressione delle attività di spaccio di stupefacenti, in un’abitazione individuata in via Normandia, notavano un andirivieni di soggetti, tali da indurre gli operanti a prolungare l’osservazione fino a cogliere il momento propizio, introducendosi all’interno e sorprendere il giovane albanese.

Nel corso delle attività di perquisizione i militari rinvenivano sostanze stupefacenti di vario tipo, unitamente a materiale per il confezionamento delle dosi, diverse centinaia di euro ritenuti provento dell’attività di spaccio e una pistola a salve modello beretta 92, con 41 colpi.

I militari procedevano al sequestro della droga rinvenuta, del denaro e di tutto il materiale riconducibile alla commissione del reato, procedendo all’arresto del giovane che, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato tradotto presso il carcere di Frosinone, in attesa dell’udienza di convalida.

È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto, e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato, lo stesso sarà, eventualmente, riconosciuto colpevole, in maniera definitiva, del reato ascrittogli.

Il tutto in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.

COMUNICATO STAMPA