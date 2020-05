Frosinone – Scaccia: sulla Cosap, la solita fake, extra large, del Pd.

“Ancora una volta le fake extra large del circolo del Pd di Frosinone – ha dichiarato l’assessore al commercio e vicesindaco, Antonio Scaccia – si sciolgono come la neve al sole. Tutte le forze del Parlamento, dalla Lega, a Fratelli d’Italia, a Forza Italia, per finire anche al M5S e, per ultimo, al Pd, avevano chiesto al Governo di emanare un provvedimento di legge ad hoc per cancellare temporaneamente la Cosap, allo scopo di dare un po’ di ossigeno ai commercianti. L’amministrazione comunale di Frosinone, guidata dal sindaco Nicola Ottaviani, quando ancora la legge non era stata approvata dal Parlamento, è stato il primo comune capoluogo in Italia ad abbattere del 50% la Cosap, ribadendo che solo attraverso la normativa statale poteva essere soppressa completamente. Palladino, come spesso avviene alle elezioni, è arrivato in ritardo e tra gli ultimi, anche questa volta, e siamo contenti che, dopo anni spesi in politica, abbia compreso, finalmente, che senza una legge dello Stato non sia possibile cancellare completamente un tributo locale. Se, poi, vuole far credere a qualcuno che il Governo o il Parlamento si siano consultati con lui prima di emanare una legge, che vale per 60 milioni di cittadini, allora è meglio che torni con i piedi per terra, con la consapevolezza che i ciociari non sono abituati a credere alle favole”.

comunicato stampa