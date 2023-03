Frosinone, Scaccia: monitoraggio e cura patrimonio arboreo per la sicurezza di tutti

In base alla gravità dei difetti riscontrati, la pianta viene ascritta ad una delle classi di rischio predefinite dalla procedura redatta dalla Società Italiana di Arboricoltura.

In particolare, l’impianto arboreo presente lungo via America Latina è costituito da tigli: anche in presenza di un buon vigore vegetativo, tale specie riesce a mascherare anche grosse anomalie strutturali risultando, per questo, spesso difficile da interpretare sotto il profilo fitosanitario e statico. In ambiente urbano si deve prediligere il concetto di ciclo funzionale delle piante, che vanno sostituite prima che sopravvenga il completo degrado delle strutture portanti. A tale proposito, si è deciso di avviare un piano di rinnovo delle suddette alberature, programmando, ogni anno, la messa a dimora di un numero di alberi sufficiente per sostituire quelli esistenti ed espandere il patrimonio arboreo della zona”.

I soggetti arborei presenti lungo via America Latina sono già stati oggetto, negli anni passati, di numerosi interventi. “Il Settore Ambiente, anche a fine 2022, ha programmato, eseguito e terminato un’ulteriore indagine vegetazionale e fitostatica sulle alberature di Via America Latina, per verificare stato di qualità e stabilità degli alberi – ha proseguito Scaccia – Le operazioni condotte hanno interessato 122 soggetti appartenente alla specie Tilia platyphillos. Dalle indagini condotte, 17 alberi hanno manifestato anomalie gravi che possono generare criticità dal punto di vista della incolumità pubblica.

Il Comune di Frosinone intende tutelare gli alberi e contemporaneamente la sicurezza dei cittadini – ha concluso Scaccia – A fronte di perizie che accertino la pericolosità di un albero e il potenziale rischio di caduta, l’Ente è obbligato a provvedere alla sua rimozione. Allo stesso tempo, si compenserà il taglio attraverso la messa a dimora di nuovi alberi, sebbene non sempre sia possibile collocare un nuovo esemplare nel medesimo spazio”.

COMUNICATO STAMPA