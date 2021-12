Frosinone, Santa Claus incontra i bambini

Il Comune di Frosinone, mediante l’assessorato al centro storico coordinato da Rossella Testa, ha organizzato per domenica 5 dicembre, in collaborazione con la Pro Loco, l’iniziativa dal titolo “Santa Claus incontra i bambini”.

L’evento si terrà in largo Turriziani dalle 10 alle 13, in concomitanza con la chiusura domenica del traffico domenicale per l’istituzione delle isole pedonali previste nell’ambito di “A passeggio per 2 km”.

Nel corso della manifestazione itinerante (toccherà anche corso della Repubblica) i piccoli partecipanti potranno immergersi nei laboratori ludici a tema natalizio, in compagnia di Babbo Natale e dei suoi aiutanti, gli Elfi, con il supporto degli animatori. Tra musica e canti tipici del periodo, Santa Claus sarà a disposizione dei bambini presenti per raccogliere le letterine di Natale e per realizzare simpatiche foto ricordo.

COMUNICATO STAMPA