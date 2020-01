Frosinone – Sanità, Spaziani: Ambulanze bloccate per ore senza barelle. E’ caos. L’appello di Quadrini a Lorusso

Quindici mezzi di soccorso dell’Ares 118 fermi in attesa della restituzione delle rispettive barelle con cui, poco prima, avevano trasportato i pazienti: è il triste record raggiunto, nei giorni scorsi, dal Pronto Soccorso dell’ospedale di Frosinone dove numerose ambulanze sono rimaste paralizzate per lunghe ore dal blocco-barella, ossia la mancata restituzione della lettiga a causa della carenza di posti letto disponibili. Tale evenienza si verifica puntualmente tutte le volte che nell’ospedale finiscono le barelle e i medici sono costretti a curare i pazienti distesi su quelle del 118. Il disagio, fanno sapere alcuni operatori sanitari, determina ogni volta la drastica riduzione del già esiguo numero di ambulanze di soccorso avanzato e ritardi dei soccorsi su patologie tempo-dipendenti, comportando, inoltre, difficoltà e rallentamenti nella gestione dei soccorsi per la centrale operativa del 118.

Ma non solo: la carenza di mezzi di soccorso “operativi” determinata dal blocco delle barelle costa alle casse pubbliche cifre piuttosto importanti; lo scorso anno l’attivazione di ambulanze “spot” (autoambulanze occasionali, che entrano in servizio a chiamata, giorno per giorno) è costata 6 milioni e 394 mila euro, pari ad una media di 17 mila e 517 euro al giorno, come quantificato dalla stessa Ares 118 nel suo bilancio consuntivo.

Ad intervenire sulla questione è il consigliere provinciale, nonché vice coordinatore regionale di FI Gianluca Quadrini che parla di ‘quadro sanitario critico’ in provincia di Frosinone dove è necessaria una concreta soluzione per il bene della comunità e aggiunge:” La logica dell’emergenza sanitaria in Ciociaria è diventata intollerabile e i cittadini sono davvero stanchi. Il problema della carenza delle lettighe va avanti da tempo e nel 2020 non è piu’ tollerabile. Faccio appello alla sensibilità del direttore generale Asl Dott. Stefano Lorusso affinchè si possa porre fine all’annoso problema.”

Intanto, la direzione aziendale della ASL provinciale sta provando a correre ai ripari con una manovra “salva-barelle” e il direttore Asl di Frosinone Lorusso ha reso noto di aver proceduto a bandire una gara per l’acquisto di 68 nuovi letti di cui dotare il pronto soccorso dello Spaziani per evitare di trattenere quelli delle ambulanze.

COMUNICATO STAMPA