Frosinone – San Giorgio a Liri, Ciacciarelli (Lega): “Campagna di tesseramento, sarà una stagione di ascolto”

“Da oggi saremo presenti nelle varie cittadine della provincia di Frosinone per una nuova stagione di ascolto e per dare la possibilità ai nostri simpatizzanti di tesserarsi anche per il 2022 come socio sostenitore. Sarà una vera e propria campagna di ascolto della Lega provinciale per raccogliere le istanze dei cittadini ed accogliere energie nuove nella nostra squadra. C’è bisogno di entusiasmo e voglia di fare, di freschezza ed esperienza, per camminare insieme nel nostro partito. L’occasione sarà gradita anche per illustrare i risultati ottenuti dal partito di Matteo Salvini al governo, e per ricordare che siamo lì per fare e non per lamentarci e basta. Già da questa mattina a San Giorgio a Liri e Frosinone ho avvertito un clima di grande partecipazione che ci dice che stiamo percorrendo la strada giusta.” Ad annunciarlo è il responsabile provinciale dell’organizzazione della Lega Pasquale Ciacciarelli, consigliere regionale del Lazio.

COMUNICATO STAMPA

