Frosinone: saluto del Comandante Provinciale Col. Mattioli ai militari in congedo

Si è svolto nei giorni scorsi, presso la sede del Comando Provinciale, il saluto di commiato da parte del Comandante Provinciale ai militari prossimi al congedo.

Il Brigadiere Giordano DROGHEI , originario di Ceprano (FR) , arruolatosi nell’anno 1990; dopo aver frequentato la Scuola Allievi di Campobasso, ha prestato servizio per circa un decennio in Valle D’Aosta e in Piemonte, presso le Stazioni di La Thuile (AO), Morgex (AO), Cuneo e Moretta (TO) , e presso il Nucleo Radiomobile di Torino come motociclista. Per un breve periodo ha prestato servizio anche presso il Reggimento Carabinieri a cavallo di Roma. Nell’anno 2001 veniva trasferito al nucleo Radiomobile della Compagnia CC di Frascati e, dal 2011 alla Sezione Radiomobile del NORM della Compagnia di Frosinone dove ha prestato servizio sino alla data del congedo. Nei 15 anni sulle “gazzelle” del pronto intervento dell’Arma ha svolto la sua attività con passione e spirito di sacrificio operando sempre con professionalità al servizio del cittadino, riscuotendo attestati di stima dalla popolazione e dai superiori.

L’Appuntato Scelto Qualifica Speciale dell’Arma dei Carabinieri, Andrea PATTI, addetto alla Centrale Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Frosinone, lascia la benemerita dopo più di 37 anni di servizio.

Siciliano di origine, arruolatosi nell’Arma dei Carabinieri nel 1988 quale Carabiniere effettivo, ha frequentato il corso di formazione presso la Scuola Allievi Carabinieri di Iglesias (CA). Appena diciannovenne, terminato il corso di formazione, viene destinato al Comando Legione Carabinieri Lazio, dove presta servizio per alcuni anni presso diverse stazioni carabinieri delle province di Latina e Viterbo. Nell’anno 2004 approda a Frosinone presso la sezione Radiomobile e, nell’anno 2017 presso la Centrale Operativa, sino al giorno del congedo. Nel corso di questi ultimi anni, si è distinto per l’impegno costante nella gestione delle emergenze, e il ruolo di “voce” rassicurante, sia per la cittadinanza che per i colleghi che agivano su strada.

L’evento è stato suggellato, con una breve cerimonia, dal Col. Gabriele Mattioli, che ha voluto esprimere ai due militari, a nome dell’Arma dei Carabinieri, i sentimenti di stima e di partecipata gratitudine per il senso del dovere e l’attaccamento all’Istituzione dimostrati in questi anni, evidenziando la passione e la professionalità con la quale hanno condotto le loro attività nel corso degli anni.

Al termine della sentita cerimonia, il Col. Mattioli, gli ufficiali e tutti i Carabinieri di Frosinone, hanno espresso ai congedanti i più fervidi auguri per un sereno avvenire, affinché possa essere foriero di ulteriori soddisfazioni.