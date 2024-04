Frosinone-Salernitana: divieto circolazione in via Fabi

In occasione dell’incontro tra Frosinone Calcio e US Salernitana, la Polizia Locale di Frosinone ha emesso un’apposita ordinanza, anche a seguito della richiesta espressa dalla Questura di Frosinone.

Nella giornata di venerdì 26 aprile, dunque, è stato istituito il divieto di circolazione per tutti i veicoli, dalle ore 18 fino a cessate esigenze, in Via Armando Fabi dalla rotatoria Viale Volsci fino alla rotatoria di ingresso ospedale. Dal divieto sono esentate le seguenti categorie: forze di polizia e veicoli in servizio di emergenza; veicoli a servizio di persone disabili muniti di apposito contrassegno; residenti nel tratto interessato dal provvedimento; veicoli accreditati e/o presenti nelle liste comunicate alla Questura; veicoli dei commercianti itineranti regolarmente autorizzati; dipendenti gli esercizi pubblici ubicati nel centro commerciale e pazienti diretti al centro medico in possesso di prenotazione; veicoli autorizzati a vario titolo dal G.O.S. (Gruppo operativo sicurezza) per esigenze contingenti.

COMUNICATO STAMPA

