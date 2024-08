Frosinone, sale l’attesa per inaugurazione piazza Turriziani. Attese le Appassionante

Sale l’attesa per l’inaugurazione ufficiale della nuova piazza Turriziani, a Frosinone, mercoledì 28 agosto alle 21. Il concerto inaugurale sarà affidato alle eleganti atmosfere delle Appassionante, il trio tutto al femminile di crossover opera-pop di fama internazionale, composto da Giorgia Villa, Mara Tanchis e Stefania Francabandiera. Conduce Mary Segneri, popolare volto Rai.

“La settimana scorsa abbiamo chiuso il cantiere, in anticipo sul cronoprogramma: l’amministrazione è impegnata ad effettuare diversi interventi migliorativi su infrastrutture in tutto il capoluogo, che vengono poi portati puntualmente a termine o, come in questo caso e in quello del Teatro Vittoria, addirittura prima del previsto. Piazza Turriziani è tornata, quindi, formalmente a far parte del patrimonio della Città di Frosinone – ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli – Tutta la comunità è invitata, mercoledì, a partecipare al concerto delle Appassionante, in questa rinnovata e bellissima area di socializzazione, aggregazione e condivisione, per giovani, famiglie, bambini, anziani”.

“Il restyling di Piazza Turriziani – ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici Angelo Retrosi – è inserito all’interno del più ampio intervento di riqualificazione e messa in sicurezza idrogeologica del complesso storico dei Piloni e dell’area di largo Turriziani, avviato dall’amministrazione Ottaviani e portato a termine con l’amministrazione Mastrangeli. I lavori effettuati hanno previsto, tra le altre cose, l’eliminazione del marciapiede dell’affaccio sui Piloni stessi, mentre la superficie di calpestio sotto il monumento a Turriziani è stata resa omogenea, con una rivisitazione dello spazio tale da permettere la realizzazione di eventi all’interno dell’ anfiteatro così ricavato. La piazza, completamente pedonale, dispone di rifiniture di pregio e di dissuasori a scomparsa per permettere l’ingresso dei mezzi di soccorso o dei fornitori”.

“La nuova piazza Turriziani – ha dichiarato l’assessore al centro storico Rossella Testa – costituisce una ricucitura del centro storico, un’area su cui l’amministrazione Ottaviani prima e quella Mastrangeli poi sono intervenute e stanno intervenendo con concreti progetti di valorizzazione e riqualificazione dal punto di vista sociale, culturale ed economico. La nuova piazza è stata concepita non solo come un luogo di ritrovo e svago, ma anche come un palcoscenico per una serie di eventi che animeranno il cuore della nostra città. Il nostro impegno è quello di creare un calendario ricco e variegato, che possa rispondere ai gusti e alle esigenze di tutte le fasce d’età e che sappia celebrare la vitalità della nostra comunità. La piazza è stata progettata con grande attenzione al rispetto dell’identità storica del luogo, integrando elementi di modernità che ne fanno uno spazio funzionale e unico”.

COMUNICATO STAMPA