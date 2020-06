Frosinone – SAF, Ciacciarelli (Lega): “Ennesimo inciucio PD- FI- FdI”

“Ennesimo inciucio tra Partito Democratico, Forza Italia e Fratelli d’Italia. A parole sostengono di volere tutelare e difendere la provincia di Frosinone, nei fatti non lo fanno. La conferma di Lucio Migliorelli alla presidenza della Saf (Società Ambiente Frosinone) ne è la prova provata. Ma come? Trascorrono mesi a dire urbi et orbi basta a nuovi rifiuti in provincia di Frosinone, in particolare a quelli di Roma Capitale, e poi? Cosa fanno? Votano lo stesso sistema che ha favorito tutto ciò negli anni, che ha trasformato la nostra provincia nella pattumiera di Roma! La Lega ha votato contro la riconferma di Migliorelli. I cittadini ora avranno ben chiaro chi difende il territorio e chi mente, svendendolo.”

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).

Comunicato stampa

Correlati