Frosinone, sabato torna la Pagella D’Oro

Sabato 14 gennaio, alle 10, nell’aula consiliare del Comune di Frosinone, si terrà la nuova edizione della Pagella D’Oro.

“Nata su impulso del comitato di quartiere “Amici della Pescara”, la Pagella D’Oro è un’iniziativa istituzionalizzata, consolidata e attesissima nella nostra Città – ha dichiarato il Sindaco, Riccardo Mastrangeli – Si tratta, infatti, di un riconoscimento significativo che premia il grande lavoro e l’impegno delle studentesse e degli studenti all’interno delle aule scolastiche. L’importante traguardo raggiunto dai nostri ragazzi, che diventeranno la classe dirigente del nostro Paese – ha concluso il Sindaco Mastrangeli – non sarebbe stato possibile senza il contributo fondamentale delle famiglie che, insieme ai dirigenti, agli insegnanti, al personale non docente delle scuole, accompagnano amorevolmente gli studenti nel percorso didattico e di crescita personale”.

“Sabato mattina, nell’ambito de ‘La Pagella D’Oro’, saranno premiati gli alunni dei quattro comprensivi distintisi a conclusione del ciclo di studi delle elementari o delle medie, nell’anno scolastico 2021/2022 – ha dichiarato l’assessore all’istruzione Valentina Sementilli – Un evento prestigioso, motivo di orgoglio ed emozione per l’intera comunità, che pone l’accento sull’importanza dello studio, della cultura e del merito”.

