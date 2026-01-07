Frosinone, sabato la premiazione della Pagella D’Oro

Sabato 10 gennaio, alle 9, nell’aula consiliare del Comune di Frosinone, si terrà l’edizione numero 28 della Pagella D’Oro.

“Nata su impulso del comitato di quartiere “Amici della Pescara”, la Pagella D’Oro è un’iniziativa istituzionalizzata, consolidata e attesissima nella nostra Città – ha dichiarato il Sindaco, Riccardo Mastrangeli – Si tratta, infatti, di un riconoscimento significativo che premia il grande lavoro e l’impegno delle studentesse e degli studenti all’interno delle aule scolastiche. L’importante traguardo raggiunto dai nostri ragazzi, che rappresentano il futuro del nostro Paese – ha concluso il Sindaco Mastrangeli – non sarebbe stato possibile senza il contributo fondamentale delle famiglie che, insieme ai dirigenti, agli insegnanti, al personale non docente delle scuole, accompagnano amorevolmente gli studenti nel percorso didattico e di crescita personale”.

“Sabato mattina, nell’ambito de ‘La Pagella D’Oro’, saranno premiati gli alunni dei quattro comprensivi e dell’istituto paritario Sant’Agostino distintisi a conclusione del ciclo di studi delle elementari o delle medie, nell’anno scolastico 2024/2025 – ha dichiarato l’assessore all’istruzione Mario Grieco – La Pagella D’Oro rappresenta un momento di grande rilevanza educativa e sociale per la nostra comunità, perché pone al centro il merito e rafforza il legame tra scuola, istituzioni e famiglie”.

