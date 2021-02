Frosinone, sabato commemorazione dei Martiri delle Foibe

Si svolgerà sabato alle ore 18, presso il Monumento ai Caduti in viale Mazzini a Frosinone, la commemorazione in ricordo dei Martiri delle Foibe. A promuoverla Fratelli d’Italia, Gioventù Nazionale, Destra Sociale e Frosinone Identitaria. L’evento sarà svolto con regolare autorizzazione e nel rispetto delle norme anti-covid.

”Sabato, in questa settimana del Ricordo, saremo in piazza per commemorare i Martiri delle Foibe, e il sacrificio degli esuli di Istria, Fiume e Dalmazia – ha dichiarato il dirigente Fernando Incitti – nostri fratelli italiani torturati, massacrati, assassinati e scacciati dalla loro terra dalle milizie titine insieme ai partigiani italiani della brigata Garibaldi: una pagina di storia dimenticata per anni e tutt’ora osteggiata dai negazionisti anti italiani dell’Anpi e compagnia cantante”.

”Quest’anno qui a Frosinone commemoriamo per il 28esimo anno il ricordo della tragedia delle Foibe, non abbiamo aspettato che questa data diventasse legge di Stato per ricordare l’esodo e il martirio di tantissimi italiani, da parte di chi voleva far diventare l’Italia un eden rosso – ha dichiarato il segretario di Destra Sociale, Sergio Arduini – siamo qui per ricordare e ci saremo sempre, oggi noi, domani i nostri figli”.

COMUNICATO STAMPA

Correlati