Frosinone: sabato 8 marzo l’Assemblea Provinciale del PSI per eleggere i delegati ai congressi

Si terrà sabato 8 marzo alle ore 10, presso la sede di Frosinone, l’Assemblea degli iscritti della Federazione Provinciale del Partito Socialista Italiano (PSI). Convocata dal segretario provinciale Massimo Calicchia, la riunione sarà un momento cruciale per il partito, con un ordine del giorno denso di temi politici e organizzativi.

Tra i punti principali in discussione:

✔️ Analisi e dibattito sulla mozione congressuale nazionale

✔️ Elezione dei delegati al congresso nazionale

✔️ Elezione dei delegati al congresso regionale

L’assemblea sarà anche l’occasione per fare il punto della situazione politica a livello provinciale. In particolare, a Frosinone, il PSI ha già chiarito la propria posizione in vista delle prossime amministrative, puntando alla costruzione di una coalizione di centro-sinistra aperta anche alle liste civiche.

Un appuntamento politico di rilievo che segnerà i prossimi passi del PSI sul territorio.