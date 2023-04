Frosinone, sabato 15 aprile l’open day per la Carta di identità elettronica

L’amministrazione comunale, su indirizzo del Sindaco Riccardo Mastrangeli, ha istituito, per sabato 15 aprile, il “Cie day”, presso la sede comunale di piazza VI dicembre, dalle 9 alle 16, senza prenotazione. L’iniziativa, organizzata dall’assessorato all’innovazione coordinato da Alessandra Sardellitti, è rivolta a tutti coloro con carta d’identità non più valida o in scadenza nei prossimi 6 mesi.

“L’amministrazione comunale mira a potenziare i servizi al pubblico, rendendo le procedure più snelle e veloci, nell’ottica di raggiungere sempre più ambiziosi traguardi in termini di sburocratizzazione e semplificazione, a favore della collettività – ha dichiarato il Sindaco Mastrangeli – La nostra visione di città va nella direzione di un capoluogo sempre più moderno e funzionale che passa, necessariamente, dalle opportunità offerte dalla trasformazione digitale. Un obiettivo, questo, a cui lavora incessantemente l’assessorato coordinato da Alessandra Sardellitti, per implementare così efficienza, sicurezza e vantaggi per i cittadini”.

“L’assessorato all’innovazione tecnologica e smart city lavora affinché Frosinone diventi sempre più una città a ‘misura di persona’, con grande attenzione a sostenibilità, digitalizzazione e inclusione – ha dichiarato l’assessore Sardellitti – L’iniziativa organizzata per sabato 15 aprile rientra nelle attività condotte dall’amministrazione Mastrangeli proprio per agevolare e semplificare l’accesso ai servizi. Si pensi solo al fatto che le carte di identità elettronica rilasciate a fine 2022 siano state oltre 7 milioni. Attualmente si registra un totale di 32,7 milioni di carte di identità elettronica rilasciate in costante aumento, con l’obiettivo di giungere alla creazione di un’unica identità digitale. Sono già state attivate, ad esempio, due nuove modalità che permettono l’utilizzo della sola Cie per accedere a funzioni per le quali prima invece era necessario lo Spid. I cittadini possono accedere ai servizi online con le credenziali CIE in maniera semplice e veloce – ha proseguito l’assessore Sardellitti – Dalle 9 alle 16, senza prenotazione, nel corso dell’open day di sabato 15 aprile, sarà possibile rinnovare la carta d’identità scaduta o in scadenza nei prossimi sei mesi, recandosi allo sportello di piazza VI dicembre con la tessera sanitaria, con il documento da aggiornare oppure con la denuncia, nel caso di smarrimento. Chi lo vorrà, potrà fare direttamente in loco la foto che sarà apposta sul documento, gratuitamente. Qualora il richiedente della CIE fosse minorenne, sarà necessario che il minore stesso si presenti insieme a uno dei genitori, con l’assenso dell’altro genitore al rilascio del documento valido per l’espatrio. Il pagamento della somma dovuta (22,50 euro) potrà essere effettuato sia in contanti che tramite pos. All’atto dell’emissione della Carta, infine, sarà possibile esprimere il proprio consenso/diniego alla donazione degli organi”.

COMUNICATO STAMPA