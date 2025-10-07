Frosinone, sabato 11 ottobre torna la Festa della Scuola e della Costituzione

Sabato 11 ottobre torna l’atteso appuntamento con la Festa della Scuola e della Costituzione. L’evento si terrà presso il Palazzo dello Sport di Frosinone in viale Olimpia, a partire dalle 9.30.

“La manifestazione, istituita nel 2012 dall’amministrazione Ottaviani per favorire la cultura dell’aggregazione tra gli studenti delle scuole elementari e medie del capoluogo – ha dichiarato il sindaco, Riccardo Mastrangeli – promuove, attraverso la lettura di uno o più articoli della Costituzione, il valore dell’Atto fondamentale della Repubblica italiana, rappresentando un appuntamento di grande valore civico e culturale per la nostra città. Attraverso il linguaggio universale della musica, dell’arte e della partecipazione, le nostre ragazze e i nostri ragazzi riscoprono i principi stessi su cui si fonda la Repubblica.

Il tema che sarà affrontato sabato e che sarà anche oggetto delle rappresentazioni artistiche e musicali degli studenti, sarà quello illustrato dall’ articolo 11: ‘L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.

Quest’anno, in particolare, il tema della pace – ha proseguito il Sindaco Mastrangeli – assume un significato ancora più profondo e attuale. In un mondo che purtroppo continua a essere segnato da conflitti e tensioni, è fondamentale educare le giovani generazioni al rispetto, al dialogo e alla solidarietà tra i popoli. La pace non è un concetto astratto, ma un impegno quotidiano che si costruisce con i gesti, le parole e le scelte di ciascuno di noi.

Proprio per questo, iniziative come la Festa della Scuola e della Costituzione rappresentano un’occasione preziosa per trasmettere ai nostri studenti il senso di appartenenza alla comunità, la responsabilità civica, la consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri. Coltivare la cultura della pace significa formare cittadini capaci di guardare al futuro con speranza e fiducia”.

“La Festa della Scuola e della Costituzione non è soltanto un’occasione di incontro e di gioia per i nostri studenti, ma anche un importante momento di crescita civile e personale – ha affermato l’assessore all’Istruzione, Mario Grieco – Attraverso questa manifestazione vogliamo offrire ai giovani un’opportunità per riflettere sul significato profondo dei diritti e dei doveri che derivano dall’essere cittadini, e sul valore della nostra Carta costituzionale come fondamento della convivenza democratica. L’evento si inserisce a pieno titolo nel percorso educativo di ogni studente, arricchendolo con esperienze che coniugano conoscenza, creatività e partecipazione. Anche quest’anno, grazie all’impegno dei dirigenti scolastici, degli insegnanti e naturalmente degli alunni, assisteremo a rappresentazioni di grande valore artistico e culturale”.

In occasione della manifestazione, l’amministrazione consegnerà ai dirigenti dei quattro circoli didattici di Frosinone il materiale scolastico nuovo, raccolto a cura del Settore Servizi Sociali coordinato dall’assessore Alessia Turriziani, nell’ambito della campagna “Colori…Amo la scuola”.

Il centro raccolta, situato in via Armando Fabi 128/131 nella sala adiacente all’ingresso principale, continuerà ad essere attivo per tutto il mese di ottobre. Chi vorrà, potrà effettuare la donazione anche oltre il termine indicato, contattando direttamente l’ufficio comunale e fissando un appuntamento. Info: Sportello per la Famiglia, 0775/2656272-6460; sportellofamiglia@comune.frosinone.it.