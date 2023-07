Frosinone – S.I.U.L.P. Sindacato di Polizia, Milena Abbatangeli e’ il nuovo segretario generale

ERA L’ANNO 1981 QUANDO SI E’ COSTITUITO A FROSINONE IL SINDACATO DI POLIZIA S.I.U.L.P. QUELLO PIU’ RAPPRESENTATIVO A LIVELLO NAZIONALE E SECONDO IN PROVINCIA DI FROSINONE.IL SIULP HA VISTO SEMPRE NEI PROPRI VERTICI LA PRESENZA DI UOMINI MA OGGI 2023 VANTA QUELLO DI UNA DONNA QUALE SEGRETARIO GENERALE PROVINCIALE ABBATANGELI MILENA IN SERVIZIO PRESSO LA QUESTURA DI FROSINONE PRESSO L’UFFICIO IMMIGRAZIONE,NELLA GIORNATA DI IERI 12 LUGLIO E’ STATA NOMINATA DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL S.I.U.L.P. A LARGA MAGGIORANZA SEGRETARIO GENERALE,SUBENTRANDO AL DIMISSIONARIO FRANCO CACCIATORE .L’ABBATANGELI GIA’ COMPONENTE DI SEGRETERIA,HA SEMPRE DIMOSTRATO INTUIZIONE E CAPACITA’ NEL RAPPRESENTARE IL MONDO FEMMINILE IN POLIZIA CON QUELLA SENSIBILITA’ TIPICA DI UNA DONNA. LA SUA LUNGA CARRIERA DI SINDACALISTA INIZIATA BEN 20 ANNI FA’ , E CULMINATA CON L’INGRESSO NEL COORDINAMENTO DONNE A LIVELLO NAZIONALE PER IL S.I.U.L.P.,RAPPRESENTA UN BUON BIGLIETTO DA VISITA PER CONTINUARE A FAR BENE ALLA CATEGORIA DELLA POLIZIA DI STATO. IL DELICATO INCARICO ARRIVA IN UN MOMENTO IN CUI LA SITUAZIONE DELLA POLIZIA DI STATO IN PROVINCIA,A CAUSA DELLA GRAVE CARENZA DI ORGANICO,DOVUTA PRINCIPALMENTE AI MOLTI PENSIONAMENTI,INIZIA TUTTA IN SALITA, MA FORSE LA DETERMINAZIONE E LA CAPARBIETA’ DI UNA DONNA E’PROPRIO CIO’ CHE CI VUOLE PER GESTIRE LE SITUAZIONI PIU’ DIFFICILI.

comunicato stampa