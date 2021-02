Frosinone – Ruba la borsa ad una donna facendola cadere a terra e scappa, denunciato

Nella serata di ieri, durante il servizio di controllo del territorio volto alla prevenzione e repressione dei reati, gli Agenti della Questura sono intervenuti in ausilio di una donna che aveva subito uno scippo rimanendo ferita.In particolare un uomo, a bordo di una Ford Focus, aveva strappato la borsa alla povera donna scappando velocemente.I fatti sono avvenuti nella zona alta di Frosinone, all’altezza dell’arco di Campagiorni.I poliziotti della Volante, giunti immediatamente sul posto hanno trovato la vittima a terra dolorante per la violenta azione del ladro e con il giubbotto strappato. Gli agenti, nel prestare subito soccorso alla donna, hanno richiesto l’intervento del 118 che ha trasportato la malcapitata presso l’ospedale di Alatri. La povera donna ha riportato diverse fratture ed è stata refertata con una prognosi di 20 giorni.Gli Agenti delle Volanti, acquisendo tutte le informazioni utili all’individuazione dell’autore del reato, hanno riconosciuto il “Modus Operandi” e, ottenute conferme anche dagli accertamenti effettuati sull’autovettura, sono risaliti a un uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine per vari precedenti. Così il personale della Questura ha predisposto un accurato piano di intervento portandosi presso l’abitazione dello stesso, dove hanno trovato l’autovettura con il motore ancora caldo. L’uomo, sentendosi scoperto dagli Agenti, ammetteva di aver commesso il furto e veniva condotto presso gli Uffici di Polizia.L’uomo è stato denunciato per il reato di rapina.

