Frosinone, Rotondi: sicurezza di pedoni e automobilisti, interesse primario dell’amministrazione

L’assessore alla Polizia Locale del Comune di Frosinone, Maria Rosaria Rotondi, interviene in merito alle dichiarazioni del consigliere Angelo Pizzutelli sulla viabilità cittadina. “Il consigliere Pizzutelli fa erroneamente riferimento alla ‘avvenuta rimozione del funzionamento semaforico’ posto all’incrocio di via Marittima, facendo intendere, in tal modo, che l’assenza sia stata pianificata in via definitiva. In realtà, terminati i lavori della pista ciclabile, la Polizia municipale ha prontamente richiesto il riavvio dell’impianto. Per forza di cose, tuttavia, lo stesso doveva tenere conto dell’introduzione della pista ciclabile e della nuova viabilità della zona, rendendo quindi necessario un aggiornamento del dispositivo.

Alla sollecitazione, più volte effettuata dalla Polizia locale, nei confronti della società privata che ha in gestione l’impianto, è seguita la rassicurazione che tale operazione sarà condotta nel giro di pochi giorni. Quindi, da parte dell’amministrazione, sono stati compiuti tutti i passaggi necessari per consentire il riavvio del dispositivo, anche con il sopralluogo dei tecnici, di concerto con l’ufficio manutenzioni, coordinato dall’assessore Angelo Retrosi. L’intera pratica è stata poi trasferita a Roma, presso la direzione generale della società privata, che ha assicurato che nei prossimi giorni l’impianto, aggiornato e dotato delle nuove fasi semaforiche, tornerà in funzione.

Una precisazione anche per quanto riguarda il semaforo sulla Monti Lepini: la criticità riscontrata è a monte, e riguarda il malfunzionamento della linea elettrica, situazione per la quale si stanno valutando interventi specifici. Infine – ha concluso l’assessore Rotondi – vorrei precisare che la convocazione della commissione sulla viabilità comunale, con la discussione sulle linee semaforiche in ordine del giorno, è avvenuta solo nella giornata di ieri. Anche in sede di commissione, quindi, ribadirò quanto esposto, rispetto alle questioni sollevate dal consigliere Pizzutelli.

La sicurezza di pedoni e automobilisti, infatti, è al centro delle attività di competenza della Polizia Locale di Frosinone ed è l’obiettivo primario dell’amministrazione”.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO