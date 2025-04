Frosinone, Rodolfo Laganà al Vittoria con “Nudo proprietario”

Prosegue la nuova stagione di prosa autunnale al Teatro Vittoria, organizzata dall’amministrazione Mastrangeli mediante gli assessorati alla cultura (Simona Geralico) e centro storico (Rossella Testa) in collaborazione con Good Mood. Sabato 12 alle 21 e domenica 13 aprile alle 18 spazio a “Nudo proprietario”, Di Rodolfo Laganà, Paola Tiziana Cruciani e Gianni Quinto; con Rodolfo Laganà.Nudo Proprietario ci svela un Laganà mai visto prima: titolo azzeccato per uno spettacolo che parla della libertà di mettersi “a nudo”, un desiderio che viene fuori con l’età ma non solo. Tra risate e coinvolgimento interattivo, tra canzoni dal vivo e racconti inediti, un artista ci rivela come tutto è cominciato. Ma non è finita qui: un uomo che si mostra, senza più barriere, guidato da un’unica grande forza.L’attore, infatti, si confronta con sé stesso e apre una divertentissima parabola che comprende il rapporto con gli altri, col sonno, col sesso, con la politica. E confessa anche il suo rapporto con la tavola attraversando tutti i tipi di diete che ha provato: dal marasma dell’alimentazione alternativa al cibo biologico, fino alla medicina omeopatica. «Sto facendo tanti percorsi. Sarà per questo che non mi ricordo mai dove ho parcheggiato la macchina», scherza l’attore. Non mancano musica, atmosfere dissacranti e battute irresistibili per ridere e riflettere su una generazione che per dire ancora la sua è costretta ad adeguarsi al cambiamento, al ritmo, alla velocità, al multimediale, a Facebook, alle tessere del bancomat, alle odissee nel traffico. Invece, quasi fosse una filosofia zen, il comico romano ha scoperto la via per la salvezza: «per essere “Nudi proprietari” della propria vita bisogna prima di tutto fare una cosa: rimpadronirsi del proprio tempo, liberi da ogni schiavitù che inganni la mente». «Anche perché è solo così», dice Laganà, «che si può ancora essere liberi di sognare».Prevendita online su https://www.ciaotickets.com/it/comune-di-frosinone . I biglietti e gli abbonamenti possono essere acquistati anche presso la biglietteria del Teatro Comunale Vittoria a partire dalle tre ore antecedenti lo spettacolo. Info line: 328/5638006; info@paloreventi.it