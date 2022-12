Frosinone – Riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica – Quadrini sottolinea l’importanza di una provincia operativa

A seguito della riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato dal Prefetto, Il Presidente Luca Di Stefano ha delegato il Consigliere Gianluca Quadrini, che riveste anche la carica di Delegato alle Politiche di Sicurezza di Anci Lazio, e l’Ente di Piazza Gramsci ed in seguito ha riunito i dirigenti della Viabilità e del Patrimonio, l’ing. Tommaso Secondini e il dott. Fernando Riccardi nonché il Comandante della Polizia Provinciale, Pierfrancesco Vona.Il Consigliere Quadrini ha sottolineato la volontà del Presidente Di Stefano di rendere la Provincia di Frosinone immediatamente operativa e a disposizione della Prefettura per l’azione di implementazione di sicurezza prevista per le giornate di fine anno. In primo luogo saranno a disposizione pattuglie della Polizia Provinciale nel coordinamento per la sicurezza stradale. Particolare attenzione sarà posta dall’Ufficio Tecnico per l’intervento immediato in caso di pericolo per ghiaccio o pioggia, e per ridurre il pericolo dovuto a irregolarità particolarmente incisive nella pavimentazione stradale. A disposizione anche il settore Patrimonio dell’Ente guidato da Di Stefano che ha la responsabilità di un particolare sistema costituito da un data base e un software per creare un archivio dell’incidentalità delle strade attivare sistemi di intervento immediati.

