Frosinone, riunione comitato ordine e sicurezza: le iniziative per lo Scalo

Si è svolta ieri, in Prefettura, la riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica nel Capoluogo.

All’incontro, convocato e presieduto da S.E. il sig. Prefetto dr. Ernesto Liguori, hanno partecipato, per il Comune di Frosinone, il Sindaco Riccardo Mastrangeli e il Comandante della Polizia Locale Dino Padovani, unitamente al sig. Questore dr. Pietro Morelli, ai comandanti delle Forze dell’Ordine, ai rappresentanti di Polfer e Rete Ferroviaria Italiana, oltre che degli istituti di vigilanza. Presente il Consigliere Sergio Crescenzi in rappresentanza dell’Amministrazione Provinciale.

“In ragione dell’apertura del cantiere di Rete Ferroviaria Italiana nella stazione, l’area ha inevitabilmente subito una serie di cambiamenti a livello di viabilità e per quanto concerne le esigenze di sicurezza e sorveglianza – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli a conclusione dell’incontro – A tal proposito, quindi, di concerto con tutti i soggetti istituzionali coinvolti, si procederà a istituire una pianificazione dedicata e speciale di tutti i servizi di sorveglianza della zona, che sarà oggetto di una perimetrazione specifica, mediante provvedimenti di carattere straordinario. Le attività, volte a garantire maggiore sicurezza – mediante potenziamento del sistema di videosorveglianza e dei servizi di controllo del territorio – saranno condotte congiuntamente da Rfi, forze dell’ordine, polizia locale e polizia provinciale, ognuno per la parte di propria competenza.

In particolare – ha proseguito il Sindaco Mastrangeli – ho fatto esplicita richiesta a Rfi affinché venga data massima priorità ai lavori per la riapertura dell’accesso pedonale da via Pergolesi. La richiesta è stata fatta propria da Rete Ferroviaria Italiana, che ha preso l’impegno di concludere le operazioni nel più breve tempo possibile per ripristinare l’accesso pedonale in 8 mesi. Per quanto attiene alle attività messe in campo dal Comune di Frosinone, l’amministrazione sta facendo e continuerà a fare tutto quanto in proprio potere incrementando i servizi di tutela e prevenzione tramite Polizia locale e tramite il sistema di videosorveglianza, adottando ogni misura finalizzata alla riqualificazione ambientale e alla messa in sicurezza dell’area, in sinergia con tutti gli attori istituzionali coinvolti, con il prezioso coordinamento di S.E. il sig. Prefetto di Frosinone, dr. Ernesto Liguori. Tramite una risposta integrata da parte di tutti i soggetti istituzionali coinvolti infatti, è possibile potenziare la sicurezza della zona e del territorio urbano, a beneficio dell’intera collettività. In merito, infine, alla realizzazione imminente di una perimetrazione specifica dell’area dello Scalo, condivisa da tutti i partecipanti alla riunione odierna, il Comune individuerà ulteriori aree pertinenziali alla stazione ove dare attuazione, per tutta la durata del cantiere, al cosiddetto “Daspo urbano”. Il provvedimento di allontanamento dalla zona della stazione e delle aree pertinenziali sarà emesso dal Sindaco, a seguito di modifica al regolamento della Polizia locale, nei confronti dei responsabili di condotte moleste o che limitino la libera accessibilità e fruizione dei luoghi”.