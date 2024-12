Frosinone, riqualificazione e mobilità De Matthaeis: la Regione finanzia l’intervento

Riqualificazione urbanistica e mobilità De Matthaeis: la giunta Rocca ha approvato la richiesta di finanziamento del Comune di Frosinone per un importo di 645.000 euro.

“Desidero esprimere a nome mio, dell’Amministrazione Comunale e di tutta la comunità di Frosinone un caloroso e sentito ringraziamento al Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e all’Assessore all’urbanistica Pasquale Ciacciarelli, sempre particolarmente attenti alle esigenze dei cittadini dei nostri territori, per la concreta testimonianza di attenzione a favore della nostra città, oltre che all’Assessore ai lavori pubblici Manuela Rinaldi ed all’Assessore al bilancio Giancarlo Righini – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – Questo importante contributo rappresenta un segnale concreto di vicinanza da parte dell’istituzione regionale, che investirà proprie risorse di bilancio per sostenere, nel caso specifico, il progetto dell’amministrazione comunale per la ristrutturazione dell’area De Matthaeis funzionale al miglioramento della qualità della vita dei cittadini, rafforzando infrastrutture, servizi e opportunità per la nostra comunità. Un ringraziamento anche al personale degli uffici comunali del settore urbanistica, a partire dal dirigente ing. Caringi, per l’importante e proficuo lavoro svolto quotidianamente per intercettare tutte quelle risorse, oggi insostituibili, per potenziare i servizi ai cittadini e rendere la nostra Città più moderna e funzionale”.

L’intervento di riqualificazione urbanistica e revisione della mobilità di Piazzale De Matthaeis si inserisce all’interno del quadro di ottimizzazione e miglioramento della viabilità cittadina portato avanti dall’amministrazione Mastrangeli.

Nel contesto che vedrà quindi l’introduzione del capolinea BRT a Piazzale De Matthaeis, si rende necessario un sostanziale ripensamento del sistema della mobilità del nodo viario, accompagnato da una profonda riqualificazione urbanistica del sito, proprio in considerazione della presenza della nuova funzione di “punto di scambio intermodale”, che andrà ad aggiungersi alle funzioni di contenitore di attrattori e di importantissimo nodo viario in quanto crocevia di strade con elevati carichi di traffico, di provenienza sia urbana ed extraurbana.

L’intervento mira alla riqualificazione urbanistica dell’area finalizzata al decongestionamento dagli attuali carichi di traffico veicolare dell’area, mediante una riorganizzazione dei flussi, anche alla luce dell’inserimento del percorso BRT, il cui tracciato interesserà parte di Piazzale De Matthaeis.

Ciò avverrà mediante una serie di lavorazioni che interesseranno le rotatorie che insistono nell’area, che saranno ridisegnate e attrezzate secondo un nuovo e più razionale concept di mobilità. Previste anche opere di arredo urbano e la creazione di ulteriori parcheggi per automobili.

comunicato stampa