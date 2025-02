Frosinone, riqualificazione e mobilità De Matthaeis: approvato in giunta l’atto formale

La giunta Mastrangeli ha approvato oggi le direttive generali e lo schema di atto di impegno dell’intervento di ristrutturazione della mobilità e riqualificazione urbanistica di piazzale De Matthaeis. da trasmettere alla Regione Lazio, che ha concesso un finanziamento di 645.000 euro all’amministrazione comunale.

“Desidero esprimere a nome mio, dell’Amministrazione Comunale e di tutta la comunità di Frosinone un caloroso e sentito ringraziamento al Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e all’Assessore all’urbanistica Pasquale Ciacciarelli, sempre particolarmente attenti alle esigenze dei cittadini dei nostri territori, per la concreta testimonianza di attenzione a favore della nostra città – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli -Questo importante contributo rappresenta un segnale concreto di vicinanza da parte dell’istituzione regionale, che investirà proprie risorse di bilancio per sostenere, nel caso specifico, il progetto dell’amministrazione comunale per la ristrutturazione dell’area De Matthaeis funzionale al miglioramento della qualità della vita dei cittadini, rafforzando infrastrutture, servizi e opportunità per la nostra comunità.

L’obiettivo è semplice: rendere De Matthaeis più moderna, funzionale, più vivibile per tutti”.

Nel contesto che vedrà, quindi, l’introduzione del capolinea BRT a Piazzale De Matthaeis, era necessario un sostanziale ripensamento del sistema della mobilità del nodo viario, accompagnato da una profonda riqualificazione urbanistica del sito, proprio in considerazione della presenza della nuova funzione di “punto di scambio intermodale”, che andrà ad aggiungersi alle funzioni di contenitore di attrattori e di importantissimo nodo viario in quanto crocevia di strade con elevati carichi di traffico, di provenienza sia urbana ed extraurbana.

L’intervento mira alla riqualificazione urbanistica dell’area finalizzata al decongestionamento dagli attuali carichi di traffico veicolare dell’area, mediante una riorganizzazione dei flussi.

“La rotatoria esistente ospiterà il capolinea del BRT, con pensiline moderne, banchine di sosta e spazi verdi che abbelliranno l’area – ha proseguito il Sindaco Mastrangeli – L’attuale rotatoria sperimentale sarà riprogettata e resa definitiva per migliorare la circolazione. Sarà arricchita da un tocco naturale con aiuole e piante.

L’isolotto centrale con sovrastante fabbricato sarà oggetto di acquisizione al patrimonio e riqualificato, con il recupero della cubatura esistente e la trasformazione in un polo di relazione e servizi, con nuovi parcheggi nell’area e la possibilità di ospitare attività come un info point turistico o una attività commerciale da gestire direttamente o da concedere mediante apposita procedura di evidenza pubblica. Questo progetto è un passo importante verso una città più sostenibile, più verde, più moderna, dove ogni spazio è pensato per il benessere di tutti”.