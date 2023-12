Frosinone, riqualificazione area giochi alla Villa. Agility dog al parco De La Fontaine

In arrivo la riqualificazione dell’area per i più piccoli all’interno della Villa comunale, con nuovi giochi e pavimentazione. Nel Parco De La Fontaine, invece, sarà installata una attrezzatura per l’agility dog. “L’amministrazione comunale provvederà – ha dichiarato il vicesindaco Antonio Scaccia – all’acquisto e all’installazione di un’attrezzatura ludica (composta da torre, scivoli, altalena e pannelli interattivi) per l’area dedicata ai più piccoli nella Villa comunale, oltre al rifacimento della pavimentazione anti-trauma per circa 70 mq. Nell’ampia area per lo sgambamento cani del parco De La Fontaine, invece, sarà posizionata una rampa per l’agility dog, disciplina per tutti gli amici a quattro zampe”.

COMUNICATO STAMPA