Frosinone: rinvenuta dalla Polizia di Stato parte della refurtiva asportata a Monte San Giovanni campano lo scorso sabato

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato, rinveniva a Frosinone una cassaforte denunciata oggetto di furto in Monte San Giovanni Campano lo scorso 21 dicembre.

In particolare, un equipaggio della Squadra Volanti della Questura, verso le ore 08.30, nei pressi di una scarpata erbosa adiacente la strada rinveniva una cassaforte divelta che, grazie alla sinergia posta in essere con l’Arma dei Carabinieri, si appurava era stata asportata nel pomeriggio di sabato 20 dicembre scorso in Monte San Giovanni Campano.

Unitamente alla cassaforte, si rinveniva un fucile e vari documenti.

Sono state avviate immediate indagini per risalire alla dinamica dei fatti e volte ad individuare il responsabile.

