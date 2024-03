Frosinone, rigenerazione urbana: lunedì l’incontro al Teatro Vittoria

Rigenerazione urbana e recupero edilizio: un’opportunità sociale, ambientale e paesaggistica. Se ne parlerà lunedì 11 marzo alle 15.30, al Teatro comunale Vittoria, in occasione della giornata di presentazione dell’art. 3, legge regionale n.7/2017, organizzata dal Comune di Frosinone su indirizzo del Sindaco Riccardo Mastrangeli.

“L’amministrazione – ha dichiarato il Sindaco Mastrangeli – ha concluso le attività di recepimento della normativa, definendo il perimetro complessivo di applicazione. Il Comune di Frosinone, quindi, offrirà ai cittadini una grande opportunità per il recupero degli edifici esistenti. In buona parte del territorio, circa il 50%, si potrà demolire, ricostruire e delocalizzare. Ma si potrà anche cambiare l’uso dell’immobile. È uno straordinario segnale di apertura ai privati, a cui si concede la facoltà di recuperare il proprio patrimonio edilizio. Il nostro obiettivo – ha proseguito il Sindaco – è favorire il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio insediato, contenendo il consumo di suolo. Il programma che stiamo portando avanti prevede la messa in atto di iniziative che accompagnino la città verso una crescita sostenibile, secondo un nuovo modello urbano, di città integrata con il proprio territorio, significativamente dotata di infrastrutture e di servizi di valore, nell’ottica di un incremento della qualità della vita per tutti i cittadini. Sarà quindi possibile ottenere un complessivo innalzamento degli standard di sicurezza ed ecostenibilità del patrimonio edilizio esistente”.

Il convegno di lunedì si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco Mastrangeli; seguiranno gli interventi dei responsabili e dei funzionari del settore urbanistica comunale e dell’arch. Demetrio Carini, consulente per lo svolgimento delle attività di supporto alla Presidenza del Consiglio regionale del Lazio in materia urbanistico-edilizia e ambientale.

Dalle 17.30 alle 18.30, dibattito aperto.