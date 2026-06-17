Frosinone – Rigenerare i territori: un confronto sulle prospettive di sviluppo delle aree rurali del Lazio meridionale

Si terrà presso l’ADA di Frosinone l’iniziativa “Rigenerare i Territori – Prospettive di sviluppo per le aree rurali del Lazio meridionale”, promossa dall’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Regione Lazio e Comune di Frosinone.

L’incontro nasce con l’obiettivo di presentare agli stakeholder territoriali – istituzioni, imprese, organizzazioni professionali, associazioni di categoria, enti locali, operatori del settore agricolo e dello sviluppo rurale – le attività del Polo S.A.R.A. (Sviluppo delle Aree Rurali e delle Agricolture) una nuova iniziativa accademica e progettuale dedicata alla valorizzazione delle aree rurali, alla sostenibilità e alla competitività delle agricolture e alla promozione di modelli innovativi di sviluppo territoriale.

Il Polo S.A.R.A. si propone come luogo di incontro tra ricerca, formazione, istituzioni e imprese, con la finalità di favorire processi di innovazione, trasferimento delle conoscenze e costruzione di reti collaborative in grado di sostenere la competitività e la resilienza delle agricolture e dei territori rurali del Lazio meridionale.

L’evento rappresenterà inoltre l’occasione per presentare ai presenti il nuovo curriculum “Agricoltura e Territorio”, attivato all’interno del Corso di Laurea in Economia e Management del Made in Italy, con sede a Frosinone. Il nuovo percorso formativo è stato progettato in collaborazione con gli stakeholder territoriali per rispondere alle esigenze emergenti del settore agroalimentare e dei territori rurali, formando figure professionali capaci di coniugare competenze economiche, manageriali e territoriali con la conoscenza delle filiere produttive, delle politiche di sviluppo rurale e delle strategie di valorizzazione delle risorse locali.

Seguirà un tavolo di confronto dedicato al modello della “Quadruple Helix”, che vedrà il coinvolgimento di rappresentanti del mondo della ricerca (rappresentati dalla Dottoressa Simona Cristiano del CREA), delle istituzioni (Dottor Paolo Gramiccia, Regione Lazio coordinatore del Tavolo AKIS regionale), delle imprese (Dottor Daniele Pili in rappresentanza della CCIAA Frosinone-Latina) e dei territori (Dottor Luca Lo Bianco dell’UNCEM). Attraverso questo dialogo sarà possibile approfondire opportunità, criticità e prospettive di collaborazione per costruire strategie condivise di sviluppo sostenibile e innovazione nelle aree rurali.

La sessione conclusiva sarà dedicata al fondamentale confronto con gli stakeholder territoriali, chiamati a partecipare con idee, esperienze e proposte alla progettazione delle future attività del Polo e alla costruzione di una rete stabile di collaborazione tra università e territorio.

Con questa iniziativa, l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale conferma il proprio impegno nel mettere la ricerca e la formazione al servizio dello sviluppo locale, promuovendo percorsi innovativi capaci di valorizzare il patrimonio economico, sociale e ambientale delle aree rurali del Lazio meridionale.

Rigenerare i Territori – Prospettive di sviluppo per le aree rurali del Lazio meridionale

📅 18 giugno 2026

🕤 Ore 9:30

📍 ADA di Frosinone – Via Francesco Veccia 23, Frosinone