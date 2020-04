Frosinone – Rifonfazione Comunista, organizza una videoconferenza sui problemi del sistema sanitari

A distanza di due settimane, in cui si era discusso della questione dell’igiene e sicurezza sui posti di lavoro, si terrà un nuovo appuntamento in diretta facebook, organizzato dalla sezione provinciale di Frosinone del partito rifondazione comunista. L’evento è previsto per le ore 17,30 di domenica 5 aprile. In questa occasione si discuterà delle criticità del sistema sanitario nazionale e si cercherà di comprendere per quale motivo il contagio da Covid – 19 sia ancora un pericolo da fronteggiare, nonostante siano stati adoperati tutti gli strumenti del caso per contrastarlo. Alla conferenza interverranno volti noti del territorio provinciale in vari ambiti professionali. Si tratta nello specifico di Arturo Gnesi, medico ospedaliero presso l’ASL di Frosinone, specialista pneumologo e anestesista rianimatore; Giorgio Buonanno, professore ordinario di fisica tecnica presso l’Università di Cassino e del Lazio meridionale e della Queensland university of technology di Brisbane, Australia; Luigi Mingarelli, delegato sindaco USB vigili del fuoco. Non mancheranno inoltre, i contributi di lavoratori e lavoratrici impegnati nei settori a rischio contagio. A presentare e moderare l’evento sarà la responsabile delle politiche sociali della federazione Provinciale di rifondazione comunista Frosinone, Antonella Spagnoli.

