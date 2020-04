Frosinone, rifiuti ingombranti lasciati in bella mostra in Via Portogallo

L’inciviltà, brutta bestia! Anche ai tempi del Covid – 19 non si riesce ad estinguere questo brutto “vizio”, per usare un eufemismo, di gettare i propri rifiuti dove capiti. E’ stata infatti rinvenuta una piccola discarica in Via Portogallo, nella parte bassa del capoluogo, non troppo distante dal quartiere scalo. La segnalazione è stata fatta da una residente, che ha postato alcune foto sulla pagina facebook “Frosinone bella e brutta”. Dalle foto si possono notare dei vecchi televisori, sacchi pieni di immondizia e mobili cui i proprietari hanno deciso di sbarazzarsi nel peggiore dei modi. I rifiuti ingombranti sono tutti accatastati proprio nei pressi dell’ingresso alla zona residenziale costituita dai palazzi. Evidentemente, con la maggior parte delle persone chiuse dentro casa, c’è chi ne avrebbe approfittato per dare l’ennesimo segnale di sprezzo delle regole e di egoismo. I rifiuti sono lì da circa una settimana, come confermato da un’altra abitante del posto, che quotidianamente deve assistere a questo schifo quando esce per portare a passeggio i cani.Le autorità competenti sono state avvisate da qualche giorno, con la speranza che intervengano quanto prima e restituiscano dignità al quartiere. La cosa che più fa arrabbiare è che c’è un apposito servizio per il recupero degli ingombranti, basterebbe infatti, comporre il numero verde 800 44 07 97 con gli addetti che in pochi giorni provvederebbero a disfarcene. E’ sempre bene ricordarlo ai soliti “furbetti” che puntualmente lo dimenticano!E’ inoltre bene ricordare, che chiunque può cercare di migliorare la situazione, segnalando – come ha fatto la residente del quartiere – queste situazioni di degrado e scoraggiando chiunque venga colto a disperdere i propri rifiuti in giro, anche se si trattasse dei più insignificanti.

S.M.

Correlati