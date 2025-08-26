Frosinone, rifacimento del manto stradale su via Tiburtina.

Sono partiti i lavori di bitumatura del manto stradale su via Tiburtina, a partire dalla rotatoria di piazzale De Matthaeis. L’intervento, promosso dall’Amministrazione comunale attraverso l’assessorato ai Lavori Pubblici e Manutenzioni guidato da Angelo Retrosi ed eseguito da una ditta specializzata, prevede anche il rifacimento della segnaletica stradale e degli stalli di sosta.

Per garantire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, la Polizia Locale ha predisposto un’apposita ordinanza che, fino al termine degli interventi e nella fascia oraria 9-18, stabilisce il divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati di via Tiburtina (da Piazzale Giacomo De Matthaeis a Piazza Madonna della Neve) e l’istituzione del senso unico alternato.

“Questi lavori – ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli – rientrano nel programma di manutenzione che stiamo realizzando in più zone della città. L’obiettivo è quello di migliorare la viabilità e garantire maggiore sicurezza agli automobilisti e ai pedoni”.

“L’Amministrazione comunale ha un’attenzione costante alla manutenzione e al miglioramento delle infrastrutture cittadine. Con il rifacimento del manto stradale e della segnaletica su via Tiburtina – ha spiegato l’Assessore Retrosi – riqualifichiamo una delle principali strade cittadine, restituendole piena funzionalità”.

