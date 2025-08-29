Frosinone, rifacimento del manto stradale su via Mascagni

Lunedì 1° settembre partiranno i lavori di bitumatura del manto stradale su via Mascagni, dall’incrocio di via don Minzoni fino all’incrocio con via dei Monti Lepini. L’intervento, promosso dall’Amministrazione comunale attraverso l’assessorato ai Lavori Pubblici e Manutenzioni guidato da Angelo Retrosi ed eseguito da una ditta specializzata, prevede la fresatura della strada e la posa del nuovo tappetino di usura, con relativa segnaletica orizzontale. Verrà inoltre rimosso il cordolo posto di fronte all’ufficio postale. A lavori ultimati, sarà sostituito con uno nuovo.

Per garantire lo svolgimento delle attività in sicurezza, la Polizia Locale ha predisposto un’apposita ordinanza che istituisce, da lunedì fino al termine dei lavori, fatta eccezione per i mezzi di trasporto pubblico, il senso unico di circolazione in tutta Via Pietro Mascagni con direttrice di marcia Via Don Minzoni – Via dei Monti Lepini. “Questi lavori – ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli – rientrano nel programma di manutenzione che stiamo realizzando in più zone della città. L’obiettivo è quello di migliorare la viabilità e garantire maggiore sicurezza”.

“L’intervento su via Mascagni – ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici e manutenzioni Angelo Retrosi – si inserisce all’interno del piano di riqualificazione della rete viaria cittadina che l’amministrazione comunale sta portando avanti con costanza e attenzione. L’obiettivo è rispondere alle esigenze dei cittadini e rendere la circolazione più sicura ed efficiente, specie nelle zone ad alta frequentazione come quelle vicine ai servizi pubblici”.

FOTO ARCHIVIO

