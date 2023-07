Frosinone, rifacimento asfalto zona cimitero e via Marco Tullio Cicerone

La giunta Mastrangeli, mediante l’assessorato ai lavori pubblici coordinato da Angelo Retrosi, ha approvato i lavori di manutenzione straordinaria nelle strade comunali di via Livio De Carolis a partire dal civico cimitero fino all’innesto con la 155 per Fiuggi, e tratto di via Marco Tullio Cicerone, con rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso.

“Tra le opere che reputo fondamentali affinché la nostra Città rispetti gli standard adeguati al proprio ruolo di capoluogo – ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli – vi sono senz’altro gli interventi su decoro urbano e manutenzione delle strade, come nel caso di quelli che avranno per oggetto aree intensamente interessate da traffico veicolare come la centralissima via Marco Tullio Cicerone. A ciò si aggiungano gli interventi sulla zona su cui insiste il cimitero, che deve essere sempre oggetto di attenzioni particolari anche per motivi legati alla sacralità del luogo stesso”.

“Il Comune di Frosinone è risultato beneficiario di un finanziamento ministeriale di circa 60.000 euro – ha dichiarato l’assessore Retrosi – attraverso cui l’amministrazione proseguirà nell’obiettivo, così come indicato dal Sindaco Mastrangeli, di investire nella manutenzione, ordinaria e straordinaria, di strade, marciapiedi e arredo urbano, implementando sicurezza e decoro a beneficio dell’intera collettività”.

