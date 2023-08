Frosinone, riconsegnato il centro sociale di via Portogallo. A breve l’avvio delle attività

Consegna ufficiale, ieri, della struttura di via Portogallo da parte dei servizi sociali del Comune di Frosinone, con l’assessore Fabio Tagliaferri e il dirigente Andrea Manchi, al direttivo del centro sociale di via Portogallo, che tornerà ad ospitare, a breve, le attività rivolte agli utenti. “Socializzazione e aggregazione, all’interno di un ambiente consono, dotato di alti standard di comfort e sicurezza, sono due importanti alleati del benessere e della qualità della vita, ad ogni età – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – È un motivo di gioia, dunque, restituire alla comunità un punto di riferimento per l’incontro e lo svolgimento di attività ricreative per i nostri anziani. Senza contare che l’area sarà destinata ad ospitare anche una serie di servizi ricadenti nell’ambito sociale e del welfare”. “Il centro sociale di via Portogallo – ha dichiarato l’assessore Tagliaferri – è stato riqualificato, in tempi record, grazie al puntuale lavoro svolto dall’assessorato ai lavori pubblici di Angelo Retrosi. Il pensiero dell’amministrazione Mastrangeli è rivolto sia agli anziani del capoluogo, che qui potranno svolgere attività e laboratori, sia alle esigenze delle famiglie e delle persone più fragili. In un’ala appositamente riservata, infatti, troveranno spazio servizi innovativi, come lo sportello famiglia, coordinati dal settore welfare comunale. I cittadini, dunque, potranno trovare qui anche il supporto e l’ascolto del personale dei servizi sociali”, ha dichiarato l’assessore Fabio Tagliaferri.

I lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale nel centro sociale di Selva Piana sono stati completati sotto la supervisione dell’assessorato ai lavori pubblici e manutenzione comunale di Angelo Retrosi, all’interno del programma finanziato tramite bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal titolo “Nuove Opportunità”, costituito da interventi materiali e immateriali finalizzati al recupero urbanistico, paesaggistico e socioculturale dell’area in località Selva Piana. Gli interventi riguardano anche la riqualificazione e l’adeguamento dell’auditorium Paolo Colapietro, che diventerà il terzo teatro comunale, e il potenziamento e l’adeguamento della viabilità ciclabile e il recupero delle aree verdi di Corso Francia.

A margine della conclusione dei lavori nello stabile, l’assessore Retrosi aveva illustrato così nel dettaglio le operazioni svolte: “L’amministrazione Mastrangeli, in continuità con quella guidata da Nicola Ottaviani, ha aggiunto al patrimonio pubblico un altro fiore all’occhiello a beneficio dell’intera collettività. I lavori hanno riguardato il rifacimento degli intonaci e ritinteggiatura; il rifacimento di parti del manto di impermeabilizzazione; la revisione del sistema di smaltimento delle acque meteoriche e dell’impianto di messa a terra; la revisione e manutenzione degli infissi interni e esterni, gocciolatoi, soglie e davanzali; opere di demolizione e realizzazione tramezzature interne; rifacimento completo dei servizi igienici; sostituzione dell’illuminazione esistente con lampade LED; revisione e sostituzione dell’impianto di riscaldamento e condizionamento; sostituzione caldaia e adeguamento centrale termica. Nel caso delle aree esterne, si è proceduto alla realizzazione di un nuovo ingresso, alla sistemazione delle aree a verde e di un’area gioco attrezzata a servizio del centro famiglia”.

COMUNICATO STAMPA