Frosinone, Ricci e Datti lasciano il servizio dopo una lunga carriera nell’Arma

Nei giorni scorsi, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Frosinone, si è svolta una sobria ma sentita cerimonia per il commiato di due storici militari che lasciano il servizio attivo: il Luogotenente Fernando Ricci e l’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Tonino Datti. Entrambi concludono una brillante carriera tra le fila della Benemerita durata, rispettivamente, ben 37 e 36 anni. Il Comandante Provinciale, Col. Gabriele Mattioli, ha voluto esprimere ai due militari la più profonda gratitudine dell’Istituzione, sottolineando il senso del dovere, la passione e l’attaccamento alla divisa che li hanno costantemente contraddistinti in quasi quattro decenni di dedizione al servizio.

Il Luogotenente Fernando Ricci, originario di Santopadre (FR), ha iniziato il suo percorso nel 1989 quale Carabiniere presso la Stazione Carabinieri di Montefano (MC). Dopo aver vinto il concorso da Allievo Sottufficiale nel 1990, si è formato tra Velletri e Vicenza, ed a partire dal 1993 ha prestato servizio in Campania, consolidando una lunga e proficua esperienza in ambito investigativo presso i Comandi Stazione di Arzano e, successivamente, nei Nuclei Investigativi di Salerno e dell’ex Reparto Territoriale di Castello di Cisterna. Nel 2000 è approdato al Nucleo Investigativo di Napoli, dove ha operato per lunghissimi anni conseguendo brillanti risultati. Nel 2016 ha fatto rientro nella sua terra d’origine, assegnato al Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Frosinone. In questa sede, grazie a una straordinaria competenza tecnica e spirito di sacrificio, ha garantito risultati eccellenti. Il suo percorso è impreziosito dalla Croce d’Argento (2006) e dalla Croce d’Oro con torre per l’anzianità di servizio (2015).

L’Appuntato Scelto Q.S. Tonino Datti, originario di Ferentino (FR), è entrato nell’Arma nel 1990. I suoi primi incarichi lo hanno visto impegnato tra la Campania e la Calabria, operando nei presidi di Napoli, Rosarno e, dal 1993, in varie sedi della provincia di Catanzaro. Nel 1998 si è trasferito a Roma per prestare servizio presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e in seguito, dal 2013 al 2015, ha operato nell’Aliquota Operativa e Radiomobile della Compagnia di Colleferro. Nel 2015 è rientrato in Ciociaria presso il Comando Provinciale di Frosinone, assumendo la delicata gestione del locale Posto Manutenzione: un incarico in cui, con profonda competenza tecnica, ha garantito per anni la piena operatività e l’efficienza di centinaia di automezzi in dotazione all’intero Comando. Nella sua carriera è stato insignito della Croce d’Argento (2006) e della Croce d’Argento con stelletta per l’anzianità di servizio (2016).

La cerimonia si è conclusa con un brindisi augurale durante il quale il Col. Mattioli, insieme agli altri Ufficiali e a tutti i colleghi presenti, ha formulato a Fernando Ricci e a Tonino Datti i più fervidi auguri per un futuro sereno e ricco di nuove soddisfazioni personali