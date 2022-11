Frosinone, riattivato il semaforo di via Marittima

È stato riattivato, mercoledì, l’impianto semaforico di via Marittima, come in precedenza sollecitato dall’amministrazione Mastrangeli mediante l’assessorato alla Polizia locale del Comune di Frosinone, coordinato da Maria Rosaria Rotondi.“Terminati i lavori della pista ciclabile, la Polizia municipale ha prontamente richiesto il riavvio dell’impianto, perché fosse aggiornato tenendo conto dell’introduzione del tracciato per le due ruote e della nuova viabilità della zona – ha dichiarato l’assessore Rotondi – Le operazioni di sostituzione sono state portate a termine dal personale della società privata che ha in gestione l’impianto, coadiuvato dal vice comandante della Polizia locale di Frosinone, cap. Giancarlo Tofani. Con la riattivazione dell’impianto, si conferma l’attenzione massima dell’amministrazione su un punto cruciale della città”.“La sicurezza di pedoni, ciclisti e automobilisti è l’obiettivo primario dell’amministrazione – ha dichiarato il Sindaco, Riccardo Mastrangeli – Gli interventi su viabilità e circolazione rispondono alla volontà di garantire una circolazione più snella e con sempre minor impatto ambientale”.

COMUNICATO STAMPA