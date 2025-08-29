Frosinone, riapertura palestra Coni: la soddisfazione del Comune

L’impegno del Comune di Frosinone, che ha lavorato con costanza e determinazione per la riapertura del palazzetto di via Mola Vecchia insieme a Sport e Salute e Regione Lazio è stato premiato.

Diego Nepi Molineris, AD di Sport & Salute, ha infatti annunciato la riapertura della palestra Coni nella prossima primavera.

Nei mesi scorsi, dopo diversi incontri tra tutti gli attori coinvolti, come richiesto dall’amministrazione comunale, era stato firmato il protocollo di intesa tra Comune di Frosinone, Regione Lazio e Sport e Salute, che aveva ufficialmente avviato il processo di riqualificazione dell’impianto.

“È un giorno importante per la nostra città – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – La palestra Coni rappresenta da sempre un luogo simbolico per generazioni di frusinati, che qui hanno vissuto momenti di sport, crescita e aggregazione. Sapere che, grazie al contributo di Sport e Salute e al sostegno della Regione Lazio e del Ministero per lo Sport, la struttura tornerà presto a risplendere ci riempie di orgoglio. A nome di tutta l’Amministrazione e della cittadinanza, ringrazio sentitamente il Ministro Abodi, il Presidente Rocca e l’AD Diego Nepi, per la serietà e la determinazione con cui è stato portato avanti questo percorso, dando così segnali importanti di considerazione alle istanze di cui il Comune di Frosinone si è fatto interprete”

“Il progetto di riqualificazione della palestra Coni rappresenta un investimento strategico non solo sul piano sportivo, ma anche su quello urbanistico e sociale – ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici Angelo Retrosi – La riapertura della struttura valorizzerà un’area centrale della città, rafforzando il legame tra sport, territorio e comunità.”

“La riapertura della palestra Coni non è soltanto un’opera di riqualificazione, ma un segnale concreto di vicinanza alle società sportive, agli atleti e a tutti i cittadini che fanno dello sport uno strumento di crescita, inclusione e socialità – ha dichiarato il consigliere delegato allo sport Franco Carfagna – Questo traguardo è frutto di un lavoro di squadra tra istituzioni, ed è proprio nello spirito di squadra che Frosinone continuerà a crescere. Voglio ringraziare tutte le amministrazioni coinvolte con una menzione speciale per lo staff del ministro Abodi per il ruolo di interfaccia che ha prontamente svolto tra i vari attori”