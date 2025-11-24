Frosinone, revocata ordinanza su via Paleario

Il Comune di Frosinone informa che, sentito il Comandante della Polizia Locale, Dino Padovani, e tenuto conto delle avverse condizioni meteo, l’ordinanza n. 557 sarà revocata fino a nuova disposizione.L’ordinanza prevedeva, dal 24 novembre al 12 dicembre 2025, nella fascia oraria 09:00–17:00, l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su Via Paleario, in entrambi i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Quintino Sella e il civico 48 di Via Paleario, secondo la segnaletica predisposta dalla ditta incaricata.

“Gli interventi in corso da parte di Enel Distribuzione – hanno dichiarato gli assessori Angelo Retrosi (lavori pubblici) e Rossella Testa (centro storico) – rientrano in un progetto di investimento da 7 milioni di euro destinato al centro storico di Frosinone, con particolare riferimento all’ammodernamento delle cabine elettriche.Si tratta di un’opera di rilevante impatto e complessità, resa ancora più articolata dalla conformazione della strada e dai ritrovamenti archeologici emersi durante gli scavi, fattori che hanno contribuito a rallentare le lavorazioni.L’intervento costituisce comunque un investimento strategico per la città, finalizzato a migliorare in modo duraturo la qualità e l’affidabilità dei servizi elettrici a beneficio di residenti, attività commerciali e dell’intero centro storico”.

