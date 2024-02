Frosinone, Retrosi: nessun taglio sui fondi PNRR del Comune

“Gli investimenti compresi nell’ambito del PNRR destinati al Comune di Frosinone non hanno subito variazioni. Falso affermare che il Capoluogo abbia perso 21 milioni di euro per progetti relativi all’edilizia scolastica – ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici Angelo Retrosi – Non ci sono stati tagli sui fondi PNRR del Comune Capoluogo. A certificare la realtà dei fatti, sono i dati presenti sulla piattaforma dedicata e la comunicazione allegata al presente comunicato da parte dell’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), che fa piena ed inoppugnabile chiarezza su una comunicazione della UIL che è stata interpretata, in maniera non solo affrettata ma soprattutto maldestra, dagli ‘acchiappanuvole’, come cantava il compianto Luigi Tenco, del circolo frusinate del Partito Democratico che anche stavolta si conferma ‘una barca senza vela’. Dalla ricerca effettuata tramite Easy Investimenti – ha proseguito Retrosi – la somma di finanziamenti pari a 21,8 milioni di euro destinati a interventi di edilizia scolastica riferiti alla Missione 4 Componente 1 (Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università) non risulta mai essere stata affidata al Comune di Frosinone che, nel periodo di rilevazione dei dati da parte della UIL, non ha subito variazioni. Per completezza d’informazione, si fa rilevare che con la DDG n. 15 del 28/2/23 del Ministero dell’Istruzione e del Merito Unità di Missione del PNRR sono stati affidati per la misura M4C1I3.3, euro 21.841.664,00 alla Provincia di Frosinone per adeguamento e miglioramento sismico con efficientamento energetico dei relativi edifici scolastici.

L’Amministrazione guidata dal Sindaco Riccardo Mastrangeli riserva un’attenzione prioritaria nei confronti dell’edilizia scolastica e dell’istruzione dei nostri bambini e ragazzi, in sinergia con l’assessorato di Valentina Sementilli. Le scuole sono i luoghi in cui i nostri figli trascorrono la maggior parte del tempo: l’Amministrazione, quindi, ha messo in campo ogni azione e continuerà a lavorare affinché gli studenti degli istituti di competenza comunale trovino l’ambiente più adeguato per poter apprendere e socializzare, accompagnati, nel loro percorso di crescita, dalla grande professionalità del personale docente e non docente. Nel dettaglio, sono 16 i milioni di euro finanziati dal Programma Regionale cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 20 milioni di euro sono invece messi in campo con il PNRR. L’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), di concerto con l’IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale) e gli uffici comunali, gestisce gli interventi finanziati dal PNRR per il Comune Capoluogo all’interno di un progetto pilota a livello nazionale. Grazie al protocollo firmato dal Sindaco Riccardo Mastrangeli, da Riccardo Varone (Presidente di ANCI Lazio) e da Pierciro Galeone (Direttore di IFEL), lo scorso marzo, il Comune di Frosinone può disporre di una innovativa struttura di coordinamento dedicata alla programmazione e attuazione degli investimenti pubblici per cogliere tutte le opportunità offerte dai programmi di finanziamento europei, nazionali e regionali, andando a potenziare così la capacità amministrativa degli uffici comunali attraverso un’azione di supporto operativo. Il tutto, nell’ottica dell’implementazione dei servizi e opere a beneficio della collettività, sia nell’ambito del PNNR, sia nell’attuazione della Strategia Territoriale inclusa nel Programma Regionale cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), seguita dagli uffici del settore ambiente coordinati dal Vicesindaco Antonio Scaccia”.