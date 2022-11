Frosinone, Retrosi: già allo studio l’efficientamento dell’illuminazione per il Parco Matusa

L’attenzione all’ambiente e al risparmio energetico è altissima – ha dichiarato l’assessore a lavori pubblici, manutenzione, edilizia scolastica, demanio e patrimonio Angelo Retrosi – L’amministrazione Mastrangeli, infatti, sta proseguendo e implementando il percorso già tracciato dalla giunta Ottaviani. Attualmente, stiamo infatti lavorando alla costituzione delle Comunità di Energia Rinnovabile sul territorio comunale, così come evidenziato dall’impegno dell’assessorato all’innovazione tecnologica di Alessandra Sardellitti, proprio per raggiungere i massimi obiettivi di efficientamento energetico, di sviluppo delle fonti energetiche ‘green’, di riduzione delle emissioni di CO2 nell’aria, di convenienza economica a vantaggio della comunità di Frosinone, offrendo ai cittadini omogenee opportunità di adesione. L’obiettivo, infatti, è distribuire risorse nello stesso territorio in cui viene realizzato l’impianto, riducendo le distanze tra produttore e consumatore, reinvestendo i benefici per ridurre la povertà energetica e alleviare i disagi di fasce sociali deboli o svantaggiate. I temi dell’efficientamento e del risparmio energetico, vista anche la difficile congiuntura economica che il Paese sta vivendo, sono prioritari. Per quanto riguarda, in particolare, il Parco Matusa – ha proseguito Retrosi – si è deciso di tenere spenta gran parte dell’illuminazione, accendendo solamente due lampade su altrettante torri. Il motivo di questa scelta è semplice e va ricercata nella necessità di garantire la sicurezza della struttura. Il Parco, come gli stessi organi di stampa hanno spesso riferito, è purtroppo spesso oggetto di vandalismo, che si sostanzia nella presenza di scritte, nell’imbrattamento e nel danneggiamento di una struttura che dovrebbe essere nel cuore di tutti noi, dal momento che custodisce momenti entrati nella storia, non solo sportiva, di tutta la città. Non solo: gli uffici hanno registrato anche la completa distruzione vandalica dei servizi igienici del Parco. Mi preme rassicurare la cittadinanza in merito alle criticità citate, tutte in fase di risoluzione: gli uffici hanno infatti predisposto la ristrutturazione dei servizi igienici, mentre era già allo studio un piano di efficientamento per l’impianto di illuminazione del Parco, per centrare gli obiettivi di risparmio energetico e rispetto dell’ambiente, garantendo, al tempo stesso, la necessaria sicurezza dell’area che è diventata un punto di riferimento imprescindibile per famiglie, anziani e sportivi della nostra città”.

