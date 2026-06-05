Frosinone, resa dei conti in Consiglio: “Chi resta in aula salva Mastrangeli”

A Frosinone il tempo delle ambiguità sembra essere finito. La tenuta della maggioranza che sostiene il sindaco Riccardo Mastrangeli passa ora attraverso una scelta netta: stare dalla parte dell’amministrazione o contribuire, direttamente o indirettamente, alla sua sopravvivenza politica.

Dopo mesi di tensioni, distinguo e posizionamenti strategici, il dibattito politico si concentra sul prossimo rendiconto di bilancio, passaggio considerato decisivo per il futuro dell’amministrazione comunale. Un voto che rischia di trasformarsi in una vera e propria prova di verità per consiglieri e gruppi politici che negli ultimi tempi hanno assunto posizioni critiche nei confronti della maggioranza. Al centro dell’attenzione ci sono soprattutto alcuni esponenti della Lista Marzi e dell’area civica, chiamati a chiarire definitivamente la propria collocazione politica. La semplice presenza in aula o il mantenimento del numero legale potrebbero infatti risultare determinanti per consentire all’amministrazione di superare uno degli snodi più delicati della consiliatura. Il confronto assume un peso ancora maggiore in vista delle prossime elezioni comunali. Le scelte di oggi, infatti, potrebbero influenzare alleanze e assetti futuri, rendendo sempre più difficile mantenere una posizione intermedia tra opposizione e sostegno all’esecutivo.

Sul tavolo non c’è soltanto il destino del rendiconto, ma la credibilità stessa dei protagonisti della scena politica cittadina. Per molti osservatori, il momento delle tattiche è terminato: ogni assenza, ogni voto e ogni decisione avranno un significato politico preciso.La partita si gioca dunque nelle prossime sedute del Consiglio comunale, dove si capirà se la maggioranza riuscirà a consolidare la propria posizione o se si aprirà una nuova fase di instabilità amministrativa. A Frosinone, più che mai, la scelta appare una sola: la città o la poltrona.