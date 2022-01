Frosinone – Report dell’Associazione Medici di Famiglia per l’Ambiente sulla qualità dell’aria nel mese di dicembre 2021

Sono stati considerati i valori delle PM2,5 rilevate unitamente alle PM10 ed alle PM1 dalle centraline del sistema Ancler. Il riferimento è al valore del PM2,5, piuttosto che al PM10, perché il PM2,5 è correlato con maggior precisione all’insorgenza delle malattie e dalla mortalità. La capacità patogenetica del PM2,5 è concentrazione dipendente. Più sono alti i valori, maggiore il rischio di malattie gravi e di morti premature. Secondo la normativa per le PM2,5 il valore limite ammesso in Europa è di 25 mcg/m3 quale media annua, di 10 mcg/m3 per l’OMS. Nel mese di dicembre 2020, Frosinone nella parte alta della città, ha presentato la condizione migliore rispetto a tutti i comuni della provincia con quasi il 50% del periodo con concentrazioni inferiori a 25mcg/m3. Nella parte bassa invece, le concentrazioni sono nei limiti di media per il 15% del tempo alla Stazione e per il 20% a Madonna della Neve, mentre per il 33% del tempo alla Stazione e per il 42% a Madonna della Neve, i valori sono oltre tre volte il limite. Ad Anagni i valori peggiori si registrano ad Osteria della Fontana con periodi del 20% entro il limite, del 23% oltre il doppio del limite e del 27% oltre tre volte la media ammessa. A Sora il 30% del tempo entro il limite, il 15% oltre il doppio, il 30% con valori tre volte l’ammesso. Cassino presenta i dati peggiori rispetto tutti gli altri comuni: solo il 12% del tempo del mese nei valori limiti, il 20% del tempo oltre il doppio ed il 47% di dicembre con esposizione a concentrazioni superiori tre volte il limite della media ammessa. La maglia nera provinciale è passata, rispetto lo stesso periodo dell’anno precedente, da Frosinone a Cassino. Mentre Frosinone, nella parte bassa della città, quella notoriamente più inquinata, ha registrato un peggioramento contenuto ed in linea con i valori dell’anno precedente, a Cassino, l’esposizione a periodi di tempo con concentrazioni oltre tre volte la norma è aumentata dal 36% al 47%, conseguenzialmente il periodo con concentrazioni entro la media di 25 mcg/m3 si è ridotto dal 31% al 12%. Un peggioramento evidente, significativo ed estremamente preoccupante per noi Medici, che riconosciamo alle PM2,5 una capacità patogenetica drammatica, in grado di colpire ogni apparato con un determinismo inesorabile per le malattie più gravi. I numeri sono implacabili per Cassino come per Frosinone, ma altrettanto implacabile appare la volontà di chi in tali contesti progetta e persegue la realizzazione addirittura di una quarta linea dell’inceneritore di San Vittore posto a pochi chilometri di distanza dal centro di Cassino e l’insediamento di un biodigestore per il trattamento di 50.000 tonnallate di rifiuti umidi, dentro la città di Frosinone.Nei grafici riportati i colori indicano la concentrazione secondo la legenda in basso a sinistra. Più sono scuri, più sono in alto e più sono pericolosi. All’interno delle aree colorate è riportata la percentuale del tempo di esposizione a quella concentrazione durante tutto il periodo di riferimento. Nella parte bassa, in tabella, il numero assoluto delle ore di esposizione alla concentrazione corrispondente alla linea.

COMUNICATO STAMPA

Le concentrazioni più elevate e maggiormente persistenti, come si evince dalla disposizione dei colori del grafico e dalle percentuali riportate, si registrano a Cassino ed a Frosinone Scalo (Pietrobono).

Dott. Giovambattista Martino – coordinatore Associazione Medici di Famiglia per l’Ambiente