Frosinone, “ReIncontri” alla Villa comunale

Dal 6 al 13 aprile la villa comunale di Frosinone ospita la mostra internazionale d’arte contemporanea dal titolo “ReIncontri”, ideata e fortemente voluta da Sylvia Irrazabal, project manager culturale da anni impegnata nella ricerca di nuovi linguaggi artistici e culturali che uniscano Europa e America Latina.

Un appuntamento singolare e emozionante curato dal critico d’arte prof. Alfio Borghese.

Il vernissage è in programma per sabato 6 aprile alle ore 17.

In mostra, 17 artisti europei e latino-americani per un progetto d’incontro e dialogo interculturale, che vede l’arte al centro della comunicazione tra popoli e culture diverse.

Si esibirà, in una performance speciale, la cantante e artista Iris Pellegrini. La mostra sarà aperta tutti i giorni, fino al 13 aprile, dalle ore 16 alle 19.30.

“Con immenso piacere, la Città di Frosinone si appresta ad ospitare una esposizione artistica collettiva internazionale che già tanto successo ha riscosso nella Capitale, lo scorso anno – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – “ReIncontri”, del resto, non è semplicemente una mostra, ma un’occasione di scambio e confronto per gli artisti provenienti da diverse parti del mondo. Ogni storia narrata costituisce un flusso unico e speciale di emozioni profonde nelle quali lo spettatore può riconoscere una parte di sé, del proprio vissuto, della propria anima. Ciò è stato reso possibile dalle sensibilità che si sono incontrate in un progetto che si avvale del magistrale tocco di Sylvia Irrazabal nelle vesti di cultural project manager, della sapiente curatela di Alfio Borghese e delle coinvolgenti performance live di Iris Pellegrini. Con questo appuntamento culturale dalla forte valenza internazionale, il nostro Capoluogo si conferma centro propulsivo di idee, arte, bellezza”.

