Frosinone, regimazione delle acque a Madonna della Neve

L’amministrazione Ottaviani, mediante l’assessorato lavori pubblici e manutenzioni, sta procedendo, in questi giorni, all’intervento in zona Madonna della Neve volto alla risoluzione delle criticità verificatesi in caso di forti piogge (ristagno di acqua). Gli operai eseguiranno, tramite uno scavo e l’apposizione di una tubazione, le operazioni di convogliamento perché i liquidi confluiscano nella condotta delle acque bianche meteoriche. Per permettere lo svolgimento delle operazioni, è stata emanata apposita ordinanza che prevede la deviazione al traffico del tratto interessato dai lavori. “L’amministrazione Ottaviani – ha commentato Fabio Tagliaferri – è costantemente al lavoro per affrontare e risolvere le criticità che possono presentarsi sul territorio, come nel caso dell’annoso problema riscontrato nella zona di Madonna della Neve. L’intervento programmato per consentire il corretto deflusso delle acque garantirà maggiore sicurezza alla circolazione, implementando inoltre il decoro del contesto urbano”.

COMUNICATO STAMPA

