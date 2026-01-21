Frosinone, realizzavano serate di pubblico spettacolo senza le autorizzazioni: in 4 denunciati

La Polizia di Stato di Frosinone, nell’ambito dei controlli disposti dal Questore, dott. Stanislao Caruso, sugli esercizi pubblici, con particolare riguardo al profilo del controllo della sicurezza, ha segnalato alla locale Procura della Repubblica 4 soggetti coinvolti nella gestione di un locale.

Gli stessi, in concorso tra loro, hanno svolto in un locale autorizzato alla sola somministrazione di alimenti e bevande e alla sola emissione sonora, in più occasioni l’attività di pubblico spettacolo e trattenimento, senza aver conseguito la prevista licenza comunale, nonché senza le verifiche di agibilità e sicurezza previsti dalla normativa vigente, mettendo così a repentaglio l’incolumità degli utenti.

L’attività degli specialisti della Divisione Amministrativa della Questura è stata svolta in collaborazione con il personale della Polizia Scientifica, ed ha portato al sequestro delle apparecchiature utilizzate per le serate di intrattenimento e spettacolo.

È obbligo rilevare che gli indagati, sono, allo stato, solamente indiziati di delitto e la loro posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudizio, gli stessi saranno, eventualmente, riconosciuti colpevoli, in maniera definitiva, del reato ascritto. Il tutto in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.